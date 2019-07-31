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31.07.19 11:06

Контррозвідка СБУ викрила ексспівробітника поліції в Запорізькій області, завербованого агентом ФСБ РФ зрадником Путінцевим. ФОТО

Контррозвідка СБУ викрила чергову спробу російських спецслужб використовувати громадян України для виконання розвідувальних завдань на шкоду державній безпеці нашої країни.

Контррозвідка СБУ викрила ексспівробітника поліції в Запорізькій області, завербованого агентом ФСБ РФ зрадником Путінцевим. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє контррозвідка СБУ

Встановлено, що кадровий співробітник Управління ФСБ РФ в Республіці Крим та м.Севастополь підполковник Путінцев Микола Васильович, який 2014 року зрадив військову присягу і перейшов на бік ворога, завербував жителя Запорізької області з-поміж колишніх співробітників органів внутрішніх справ України для виконання завдань зі збору та передачі іноземній стороні актуальних розвідувальних відомостей про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в регіоні.

"Залучення нашого співвітчизника до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України відбулося під час його виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим у сімейних справах під виглядом надання сприяння у вирішенні навмисно створених проблемних ситуацій.

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Контррозвідка СБУ викрила ексспівробітника поліції в Запорізькій області, завербованого агентом ФСБ РФ зрадником Путінцевим 01

"Напередодні ми інформували громадськість, що саме офіцер російської спецслужби М.Путінцев залучив до розвідувально-підривної діяльності жителя Полтавської області, також колишнього співробітника органів МВС України для збору розвідувальної інформації", - йдеться в повідомленні

Зараз здійснюються передбачені законодавством оперативно-слідчі заходи.

Контррозвідка зазначає, що сьогодні в зоні ризику і підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр наших співвітчизників - від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників національно-патріотичних організацій, громадян України, які виїжджають у РФ або на окуповані території у сімейних і туристичних справах, з метою працевлаштування тощо.

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"Нашим співвітчизникам також необхідно знати, що ч.2. ст.111 ("Державна зрада") КК України передбачено звільнення від кримінальної відповідальності в разі, коли громадянин України на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання", - нагадали в СБУ.

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