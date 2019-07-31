Контррозвідка СБУ викрила ексспівробітника поліції в Запорізькій області, завербованого агентом ФСБ РФ зрадником Путінцевим. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє контррозвідка СБУ

Встановлено, що кадровий співробітник Управління ФСБ РФ в Республіці Крим та м.Севастополь підполковник Путінцев Микола Васильович, який 2014 року зрадив військову присягу і перейшов на бік ворога, завербував жителя Запорізької області з-поміж колишніх співробітників органів внутрішніх справ України для виконання завдань зі збору та передачі іноземній стороні актуальних розвідувальних відомостей про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в регіоні.

"Залучення нашого співвітчизника до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України відбулося під час його виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим у сімейних справах під виглядом надання сприяння у вирішенні навмисно створених проблемних ситуацій.

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"Напередодні ми інформували громадськість, що саме офіцер російської спецслужби М.Путінцев залучив до розвідувально-підривної діяльності жителя Полтавської області, також колишнього співробітника органів МВС України для збору розвідувальної інформації", - йдеться в повідомленні

Зараз здійснюються передбачені законодавством оперативно-слідчі заходи.

Контррозвідка зазначає, що сьогодні в зоні ризику і підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр наших співвітчизників - від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників національно-патріотичних організацій, громадян України, які виїжджають у РФ або на окуповані території у сімейних і туристичних справах, з метою працевлаштування тощо.

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"Нашим співвітчизникам також необхідно знати, що ч.2. ст.111 ("Державна зрада") КК України передбачено звільнення від кримінальної відповідальності в разі, коли громадянин України на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання", - нагадали в СБУ.