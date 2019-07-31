Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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У ході санкціонованого обшуку в приватному домоволодінні одного з прикордонних сіл Болградського району Одеської області правоохоронці виявили теплицю в якій з ознаками культивування вирощувалися коноплі. З метою збільшення врожайності рослини зрошувалися за допомогою системи крапельного поливу, а в кімнаті житлового будинку здійснювалася їхнє просушування.

У ході проведених заходів було виявлено майже 90 кущів насаджених і близько 2 кг в засушеному вигляді конопель. Слідчі дії тривають.



















Нагадаємо, що днями в Ямпільському районі Вінницької області прикордонники також виявили теплицю, в якій вирощували близько 100 кущів конопель.