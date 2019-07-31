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31.07.19 14:31

Перехожі в Києві затримали злодія, який зірвав з літньої жінки ланцюжок і проковтнув його. ФОТО

У Голосіївському районі Києва раніше судимий житель Луганщини серед білого дня зірвав ланцюжок з літньої жінки, а коли його затримали перехожі, проковтнув прикрасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, поліцейські встановили, що до 73-річної жінки підбіг чоловік, зірвав з шиї ланцюжок, відібрав гаманець і почав тікати.

"Зловмисника зупинили небайдужі громадяни, які стали свідками злочину. Це 26-річний житель Луганської області, раніше судимий за крадіжки. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - зазначив він.

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Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли гаманець потерпілої. Згодом він зізнався поліцейським, що зірваний ланцюжок проковтнув. Під час медогляду на рентгенівському знімку затриманого лікарі виявили прикрасу.

Перехожі в Києві затримали злодія, який зірвав з літньої жінки ланцюжок і проковтнув його 01

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