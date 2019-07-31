Чоловік на "Ланосі" намагався вивезти до окупованого Криму партію старовинної зброї. ФОТО

Зброю намагалися провезти через пункт пропуску "Каланчак", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби.

"Старовинні пістолі, шаблі та ножі намагався вивезти на тимчасово окуповану територію громадянин України на автомобілі Daewoo Lanos", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники передали знахідку представникам Каланчацького відділення Національної поліції.

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Вони також направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 263 КК України ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"). Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.





