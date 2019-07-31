Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
31.07.19 19:08

Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва за участю працівників Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС і Львівської митниці ДФС, вилучили партію твердопаливних котлів вартістю 638 тис. грн, які намагалися імпортувати в Україну через фіктивну компанію.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У межах проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 КК України було встановлено компанію, основний вид діяльності якої - оптова торгівля будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, яка протягом 2018-2019 років здійснювала зовнішньоекономічну діяльність на території Закарпатської, Львівської, Одеської, Рівненської та Чернівецької областей з ввезення в Україну в режимі "імпорт 40" твердопаливних котлів центрального опалення з комплектуючими.

Зазначене підприємство перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві. Його керівником, головним бухгалтером та засновником зазначено мешканця Закарпатської області, який повідомив про непричетність до проведення фінансово-господарської діяльності та до державної реєстрації цього підприємства.

При цьому від імені зазначеного підприємства в липні 2019 року на митну територію України завезено партію твердопаливних котлів вартістю близько 638 ​​тис. грн і надано ​​попередню вантажну митну декларацію на Львівську митницю ДФС з метою їх розмитнення.

На підставі постанови суду проведено обшук офісних приміщень і вантажного автомобіля, який використовувався для ввезення цього товару, за результатами якого вилучено 30 твердопаливних котлів вартістю 638 тис. грн, а також первинні фінансово-господарські документи щодо їхнього ввезення, чорнові записи, печатки низки підприємств та електронні носії інформації.

Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання. Триває слідство.

Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 01
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 02
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 03
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 04
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 05
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 06
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 07
Податкова міліція Києва вилучила партію твердопаливних котлів, які намагалися ввезти через фіктивну компанію 08

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100