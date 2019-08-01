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01.08.19 11:19

П'яний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали. ВІДЕО камер спостереження

У центрі Дніпра автомобіль Hyundai Getz врізався в маршрутку Mercedes Sprinter з пасажирами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор",  аварія сталася в четвер вранці, 1 серпня, на перетині проспекту Яворницького і вулиці Вернадського.

Згідно з попередніми даними, водій Hyundai намагався втекти від переслідування поліцією, оскільки був у стані алкогольного сп'яніння.

Не впоравшись з керуванням на перехресті, він протаранив маршрутку № 157, яка їхала у напрямку до центру міста. Зазначається, що гальмівний шлях легковика був близько 40 метрів.

У маршрутці в момент ДТП перебували близько 20 пасажирів. З них 11 осіб звернулися по медичну допомогу. Травми пасажирів переважно легкі - садна і забиті місця рук і ніг, забої грудної клітини та голови.

Також постраждали водій і пасажир легкового автомобіля. Про їхній стан поки відомо мало - за попередньою інформацією, травми водія характеризуються як важкі.

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Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 01
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 02
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 03
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 04
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 05
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 06
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 07
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 08
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 09
Пяний водій Hyundai, втікаючи від погоні в Дніпрі, протаранив маршрутку: понад 10 людей постраждали 10

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