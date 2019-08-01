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01.08.19 12:02

Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів. ФОТО

Печерський районний суд Києва постановою від 23 липня заборонив роботу 18 новинних сайтів. У зв'язку з цим Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язала провайдерів закрити доступ до цих вебресурсів.

Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті НКРЗ, постановою Печерського суду накладається "арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі "Інтернет" у разі використання вебресурсів":

  1. http:// go338.top
  2. https://trident-ua.info
  3. https://enigma.ua
  4. https:blogs.korrespondent.net
  5. http://seychas.press
  6. http://www.netadvocate.org
  7. https://compromat.ws
  8. https://compromat.ws
  9. https://sled-net-ua
  10. http://ua-24.com
  11. http://moscow-post.press
  12. https://novindoosh.com
  13. http://www.stalker-world.net
  14. http://rospres.press
  15. https://informator.news
  16. http://ustav.press
  17. http://www.ukrpress.info
  18. http://www.stalker-world.net

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ та ще 13 українських інформаційних сайтів заблоковано в окупованому РФ Криму, - правозахисники

"Информатор" називає постанову Печерського суду "відвертим наступом на свободу слова.

"Сьогодні скандальний суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк виніс рішення заблокувати наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net і ще 16 інтернет-ресурсів за розміщення викривальних матеріалів про корупцію в державних органах", - йдеться в повідомленні на сайті.

Варто зауважити, що рішення про блокування було прийнято на підставі указу Президента України від 15 травня 2017 року, який передбачає блокування таких російських інформаційних ресурсів, як VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru і інших.

У редакції також зазначають, що їм аж ніяк не повідомили про те, що на сайт накладені санкції.

Видання планує оскаржити це рішення в судовому порядку.

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