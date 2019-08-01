Збори саперів Нацгвардії відбулися під Харковом. ФОТОрепортаж

Крім звичних, раритетних, ІМП (індукційних міношукачів напівпровідникових), у них в руках набагато чутливіші та зручніші американські металодетектори Garrett, які знаходять металеві елементи боєприпасів на глибині до 80 сантиметрів, і можуть працювати до 18 годин. Але це далеко не всі інновації серед пошукового устаткування саперів Нацгвардії, повідомила пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Серед новинок – система Grоundshark, або "Земляна акула". Це – подарунок народу Сполучених Штатів Америки Національній гвардії України. "Земляна акула" – ергономічна, легко підлаштовується під сапера. Прилад сканує ґрунт на два метри в глибину. Має монітор, де візуалізовані результати ехолокації. Тобто, ми бачимо обриси предмету, щільність ґрунту, тощо. Він знаходить металеві та пластикові предмети. Його можна налаштувати на певний клас чи розмір предметів. А ще він авторизує сапера, зчитує геолокацію, фіксує дані про потенційно небезпечні знахідки. Автономна робота протягом доби! Для виявлення та подальшої фіксації мінно-вибухових загороджень – безцінна річ!", – розповів начальник інженерної служби Східного територіального управління НГУ Мар’ян Балагуш.

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Також у центрі уваги саперів-гвардійців – саморобні вибухові пристрої – найбільш підступна загроза, від якої дедалі частіше потерпають діти та дорослі, цивільні та військові.

"Саморобні вибухові пристрої як ребус, не розгадав – загинув. Сапер має пам’ятати, що заміновано може бути, що завгодно і під виглядом будь-чого! Подібній диявольській фантазії, по суті, не має меж. Вибухові пристрої можуть бути пов’язані між собою у різноманітних комбінаціях. Стовідсоткової впевненості, що ти все врахував, немає, навіть, при роботі зі штатними боєприпасами", – пояснив Мар’ян Балагуш.

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Протягом чотирьох днів сапери виконали величезний спектр завдань. Працювали над виявленням, знешкодженням протитанкових та протипіхотних мін, артилерійських снарядів, різноманітних керованих та некерованих боєприпасів, займалися фіксацією та документуванням мінних загороджень тощо. Результатом зборів є допуск груп розмінування до виконання завдань за призначенням.

Серед учасників зборів – сапери, які працювали в Іраку, Лівані, на Балканах та на найбільш забрудненій мінами території планети Земля – на Донбасі, в районі проведення операції Об’єднаних сил. Проте, навіть, досвідчені фахівці на подібних заняттях знаходять для себе щось нове.