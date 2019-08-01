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01.08.19 17:18

Вандали на Житомирщині зруйнували 5 пам'ятників на могилах бійців АТО. ФОТОрепортаж

Уночі в четвер, 1 серпня, в місті Новоград-Волинський Житомирської області невідомі розбили пам'ятники на могилах воїнів АТО на місцевій Алеї слави.

Про це повідомили учасники Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі в місті Новоград-Волинський було розтрощено 15 пам'ятників героям, загиблим на війні на Сході. Алея слави, кладовище Чехова. Від злості бракує слів!" - йдеться в замітці.

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Як пише інтернет-видання "Новоград.City", вандали пошкодили 15 пам'ятників, п'ять з яких на місці поховання учасників АТО - Дмитра Герасимчука, Антона Мілька, Юрія Глухова, Василя Карпенка та Миколи Лісовського.

Правоохоронці проводять розслідування і шукають зловмисників.

Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 01
Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 02
Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 03
Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 04
Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 05

Вандали на Житомирщині зруйнували 5 памятників на могилах бійців АТО 06

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