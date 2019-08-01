Вандали на Житомирщині зруйнували 5 пам'ятників на могилах бійців АТО. ФОТОрепортаж

Про це повідомили учасники Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі в місті Новоград-Волинський було розтрощено 15 пам'ятників героям, загиблим на війні на Сході. Алея слави, кладовище Чехова. Від злості бракує слів!" - йдеться в замітці.

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Як пише інтернет-видання "Новоград.City", вандали пошкодили 15 пам'ятників, п'ять з яких на місці поховання учасників АТО - Дмитра Герасимчука, Антона Мілька, Юрія Глухова, Василя Карпенка та Миколи Лісовського.

Правоохоронці проводять розслідування і шукають зловмисників.









