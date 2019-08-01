"Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні. ФОТО

Про це повідомляє Патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Патрульні виявили жінку вночі на автодорозі Київ-Чоп.

"Ніч, автодорога Київ-Чоп, неподалік села Стоянка йшла вздовж дороги жінка. Патрульні вирішили переконатись, що з жінкою все добре, та з’ясувати всі обставини, чому ж громадянка опинилася вночі сама на автодорозі. Як виявилось, 33-річна жінка захотіла відвідати концерт Олега Винника і пішла до своєї мрії із села Людвинівка Макарівського району. Проте нікого не повідомила", - інформує поліція.

Зазначається, що рідні встигли заявити про зникнення жінки.

"Правоохоронці доставили 33-річну шанувальницю до Макарівського ВП та повідомили хороші новини старшій сестрі – що жінка знайшлась цілою та неушкодженою", - йдеться в повідомленні.

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