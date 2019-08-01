"Пішла до своєї мрії із села Людвинівка": поліція знайшла шанувальницю Винника, яку розшукували рідні. ФОТО

Про це повідомляє Патрульна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Патрульні виявили жінку вночі на автодорозі Київ-Чоп.
"Ніч, автодорога Київ-Чоп, неподалік села Стоянка йшла вздовж дороги жінка. Патрульні вирішили переконатись, що з жінкою все добре, та з’ясувати всі обставини, чому ж громадянка опинилася вночі сама на автодорозі. Як виявилось, 33-річна жінка захотіла відвідати концерт Олега Винника і пішла до своєї мрії із села Людвинівка Макарівського району. Проте нікого не повідомила", - інформує поліція.
Зазначається, що рідні встигли заявити про зникнення жінки.
"Правоохоронці доставили 33-річну шанувальницю до Макарівського ВП та повідомили хороші новини старшій сестрі – що жінка знайшлась цілою та неушкодженою", - йдеться в повідомленні.