ДСНС провела масштабні навчання із залученням 180 осіб та 50 одиниць техніки. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: "Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що такі масштабні навчання - це комплексна та послідовна робота МВС і ДСНС з підготовки спеціалістів.

"Сьогодні ми побачили надзвичайно потужні навчання, які пройшли на відмінно. Звісно, це результат потужної та клопіткої роботи МВС і ДСНС. Сьогодні ми продемонстрували далеко не всі можливості рятувальників", - сказав Сергій Яровий.

За легендою навчань, сталася аварія на підприємстві з витоком аміаку. Під завалами будівлі опинилися люди. Евакуація людей проводиться за допомогою авіації та спецтехніки.

До зони надзвичайної ситуації прибула повітряна та наземна розвідка. Екіпаж вертольота здійснив десантування спеціалістів, які мають визначити межі району надзвичайної ситуації та скорегувати роботу наземних сил.

Які, своєю чергою, мають провести хімічну, радіаційну розвідки, уточнити масштаби руйнувань, провести пошук постраждалих. Мобільна група реагування розпочинає евакуацію постраждалих осіб. Ситуація ускладнюється тим, що поруч розташовується ліс, де розпочалася пожежа.

Присутній на навчаннях командувач Національної гвардії штату Каліфорнія генерал Девід Болдуїн зауважив, що українські спеціалісти надзвичайно підготовлені і Нацгвардія Каліфорнії сподівається на подальший обмін досвідом.

"Це була дуже вражаюча демонстрація можливостей і спроможностей з боку України ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій. Ваші рятувальники діяли на дуже високому рівні. Українці можуть спокійно відпочивати, бо на захисті їхньої безпеки надзвичайні спеціалісти. Ми обговорюємо можливості співпрацювати з вами, а також проведення спільних заходів підготовки. Ми запрошуємо українських спеціалістів, щоб вони подивитися як працюють їхні американські колеги. Можливо, наші спеціалісти також приїдуть в Україну", - сказав Девід Болдуїн.

Своєю чергою, перший заступник міністра наголосив, що МВС співпрацює з гвардією Каліфорнії з багатьох питань. Зокрема, щодо розвитку Національної гвардії України.

"Ми вчимося діяти спільно з нашими колегами, адже людська біда та надзвичайні ситуації вони не мають кордонів", - зазначив Сергій Яровий.

Голова ДСНС Микола Чечоткін підкреслив, що для українських рятувальників важливо перейняти досвід американських колег.

"Я сподіваюсь, що сьогоднішній візит наших американських колег стане потужним поштовхом для розвитку майбутніх стосунків, як у питаннях співпраці, так і у питаннях двосторонніх стосунків. Думаю, що для нас важливо обмінятися досвідом і знайти спільні платформи, щоб працювати разом", - сказав Микола Чечоткін.

Він наголосив, що наразі ДСНС, у рамках Єдиної авіаційної системи МВС, навчає рятувальників для гасіння лісових пожеж на нових вертольотах Super Puma".



















