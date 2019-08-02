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02.08.19 09:53

У Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber (Лисогор). ФОТО

У четвер, 1 серпня, в Києві на мотоциклі розбився український діджей Олександр Лисогор, відомий під псевдонімом Mixmixmaster Gabber, який виступав на фестивалі Atlas Weekend.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор", за попередньою інформацією, мотоцикл рухався по своїй смузі, коли його підрізав автомобіль. В результаті цього сталося зіткнення.

На жаль, аварія забрала життя водія мото - діджея Олександра Лисогора, також відомого під псевдонімом Gabber. Артист помер в операційній. Пізніше близькі загиблого повідомили, що Олександра переїхав автомобіль. Чоловік отримав перелом всіх ребер, таза, забій серця і легенів.

У Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber (Лисогор) 01

Фото Информатор.

Пізніше друзі загиблого також повідомили про його смерть у соцмережах.

"... пішов із життя Олександр Габбер Лисогор. На проспекті Перемоги, в районі метро Святошино його підрізало авто, коли їхав на мотоциклі в своїй смузі", - написав блогер Олександр Барабошко.

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Інший друг діджея також повідомив про його загибель.

"Потрапив в аварію на мотоциклі, злетів, його переїхала машина. Перелом грудей і таза. Відвезли в операційну. Там і помер", - повідомив девелопер Денис Нічога.

У Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber (Лисогор) 02

Зазначимо, Лисогор виступав на нічній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також був діджеєм у нічному клубі "Зелений театр".

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