У Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber (Лисогор). ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор", за попередньою інформацією, мотоцикл рухався по своїй смузі, коли його підрізав автомобіль. В результаті цього сталося зіткнення.

На жаль, аварія забрала життя водія мото - діджея Олександра Лисогора, також відомого під псевдонімом Gabber. Артист помер в операційній. Пізніше близькі загиблого повідомили, що Олександра переїхав автомобіль. Чоловік отримав перелом всіх ребер, таза, забій серця і легенів.

Фото Информатор.

Пізніше друзі загиблого також повідомили про його смерть у соцмережах.

"... пішов із життя Олександр Габбер Лисогор. На проспекті Перемоги, в районі метро Святошино його підрізало авто, коли їхав на мотоциклі в своїй смузі", - написав блогер Олександр Барабошко.

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Інший друг діджея також повідомив про його загибель.

"Потрапив в аварію на мотоциклі, злетів, його переїхала машина. Перелом грудей і таза. Відвезли в операційну. Там і помер", - повідомив девелопер Денис Нічога.







Зазначимо, Лисогор виступав на нічній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також був діджеєм у нічному клубі "Зелений театр".