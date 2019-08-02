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02.08.19 14:13

Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС. ФОТО

Правоохоронці викрили злочинні схеми розтрати та привласнення 70 млн грн бюджетних коштів чиновниками Васильківської райдержадміністрації.

Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Небитов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС 01

"Службовці Васильківської райдержадміністрації, починаючи з 2017 року і дотепер, через фіктивні підприємства, замовляли будівельні роботи з ремонту навчальних закладів за завищеними цінами та переводили в готівку бюджетні гроші через конвертаційні центри", - зазначили правоохоронці.

Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС 02

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Зазначається, що таким злочинним шляхом вони заволоділи коштами в особливо великих розмірах, за що посадовим особам загрожує ув'язнення від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

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