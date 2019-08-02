Чиновники Васильківської РДА привласнили 70 млн грн, виділених на ремонт навчальних закладів, - МВС. ФОТО

Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Небитов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Службовці Васильківської райдержадміністрації, починаючи з 2017 року і дотепер, через фіктивні підприємства, замовляли будівельні роботи з ремонту навчальних закладів за завищеними цінами та переводили в готівку бюджетні гроші через конвертаційні центри", - зазначили правоохоронці.

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Зазначається, що таким злочинним шляхом вони заволоділи коштами в особливо великих розмірах, за що посадовим особам загрожує ув'язнення від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.