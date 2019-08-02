Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Так, до столичної поліції надійшло кілька заяв від жінок, які стали жертвами розбійних нападів: чотири – у Голосіївському районі та одна – у Святошинському районі. Невідомий на вулицях та у під’їздах бив, забирав у них цінні речі та втікав.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець столиці, 1991 року народження, який у лютому цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Щоб уникнути покарання, правопорушник виїхав із Києва, однак столичні оперативники разом із місцевими колегами затримали нападника в Олександрії на Кіровоградщині.

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Фігуранта доставили до Головного управління Національної поліції у місті Києві, де він надає покази слідчим. Отриману інформацію ретельно перевірять, адже у слідства є підстави вважати, що кількість злочинів може перевищувати десятки. Також із ним проведуть ряд слідчих дій, у тому числі впізнання.







Водночас, за словами активістки Світлани Олишівської, яка займалася пошуками зловмисника, на жінок нападав колишній співробітник "Беркута" Сергій Погонець. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що цю інформацію їй підтвердили в поліції.

"Колишній беркутівець, неодноразово засуджений за аналогічні злочини. Є підтвердження слідчого. Збираю всіх постраждалих", - уточнила вона.

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