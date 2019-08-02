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02.08.19 14:47

Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала в Олександрії серійного злочинця, який спеціалізувався на пограбуванні жінок похилого віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Так, до столичної поліції надійшло кілька заяв від жінок, які стали жертвами розбійних нападів: чотири – у Голосіївському районі та одна – у Святошинському районі. Невідомий на вулицях та у під’їздах бив, забирав у них цінні речі та втікав.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець столиці, 1991 року народження, який у лютому цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Щоб уникнути покарання, правопорушник виїхав із Києва, однак столичні оперативники разом із місцевими колегами затримали нападника в Олександрії на Кіровоградщині.

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Фігуранта доставили до Головного управління Національної поліції у місті Києві, де він надає покази слідчим. Отриману інформацію ретельно перевірять, адже у слідства є підстави вважати, що кількість злочинів може перевищувати десятки. Також із ним проведуть ряд слідчих дій, у тому числі впізнання.

Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 01
Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 02
Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 03

Водночас, за словами активістки Світлани Олишівської, яка займалася пошуками зловмисника, на жінок нападав колишній співробітник "Беркута" Сергій Погонець. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що цю інформацію їй підтвердили в поліції.

"Колишній беркутівець, неодноразово засуджений за аналогічні злочини. Є підтвердження слідчого. Збираю всіх постраждалих", - уточнила вона.

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Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 04

Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 05

Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 06

Поліція затримала ексберкутівця, який бив і грабував жінок похилого віку в Києві 07

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