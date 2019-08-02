Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
02.08.19 14:55

На центральній площі міжнародного аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Сікорському. ФОТОрепортаж

Через кілька тижнів на центральній площі аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Ігорю Сікорському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці аеропорту в мережі Facebook.

"Столичний аеропорт нещодавно перейменували на честь геніального і відомого на весь світ інженера і вже за кілька тижнів кияни отримають в подарунок від аеропорту пам’ятник видатному земляку - Ігорю Сікорському, котрий встановлять на центральній площі аеропорту "Київ"", - йдеться в повідомленні.

Зараз робота над створенням пам'ятника конструктору перших літаків і вертольотів Ігорю Сікорському триває.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року, на засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення "Про присвоєння комунальному підприємству Міжнародний аеропорт "Київ"(Жуляни) імені Ігоря Сікорського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорт у Жулянах заробляє не тільки для себе, але й для міста, - депутат Київради Странніков

На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 01
На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 02
На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 03
На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 04
На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 05
На центральній площі міжнародного аеропорту Київ встановлять памятник Сікорському 06

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100