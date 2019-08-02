На центральній площі міжнародного аеропорту "Київ" встановлять пам'ятник Сікорському. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці аеропорту в мережі Facebook.

"Столичний аеропорт нещодавно перейменували на честь геніального і відомого на весь світ інженера і вже за кілька тижнів кияни отримають в подарунок від аеропорту пам’ятник видатному земляку - Ігорю Сікорському, котрий встановлять на центральній площі аеропорту "Київ"", - йдеться в повідомленні.

Зараз робота над створенням пам'ятника конструктору перших літаків і вертольотів Ігорю Сікорському триває.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року, на засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення "Про присвоєння комунальному підприємству Міжнародний аеропорт "Київ"(Жуляни) імені Ігоря Сікорського".

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