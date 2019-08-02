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02.08.19 16:05

Сапери знешкодили 31 міну біля моста в Станиці Луганській. ФОТО

У Станиці Луганській бійці ДСНС продовжують роботи з розмінування моста, через який люди перетинають лінію розмежування.

Сапери знешкодили 31 міну біля моста в Станиці Луганській. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС України у фейсбуці.

"ДСНС проводить розмінування в Станиці Луганській: біля моста знайшли 31 міну", - йдеться в повідомленні

Також наголошується, що в період з 1 по 10 серпня 2019 року підрозділи ДСНС здійснюватимуть розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного моста через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів по обидва боки.

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Сапери знешкодили 31 міну біля моста в Станиці Луганській 01
Сапери знешкодили 31 міну біля моста в Станиці Луганській 02

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

Сапери знешкодили 31 міну біля моста в Станиці Луганській 03

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