Сапери знешкодили 31 міну біля моста в Станиці Луганській. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС України у фейсбуці.
"ДСНС проводить розмінування в Станиці Луганській: біля моста знайшли 31 міну", - йдеться в повідомленні
Також наголошується, що в період з 1 по 10 серпня 2019 року підрозділи ДСНС здійснюватимуть розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного моста через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів по обидва боки.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.