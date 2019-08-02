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02.08.19 17:46

Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Веселинівському районі Миколаївської області із залізничної цистерни стався витік хімічно небезпечної речовини (імовірно, бензолу).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про витік надійшла о 08:45. Цистерну відвели на запасну колію. На місце прибули представники ДСНС із пересувною хіміко-радіологічною лабораторією.

"Групою радіаційного, хімічного і біологічного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки і контролю проведені відповідні заміри. За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено", - повідомили в ДСНС.

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Зараз рятувальники очікують аварійну бригаду фірми, якій належить цистерна.

Причини витоку з'ясовуються.

Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 01
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 02
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 03
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 04
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 05
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 06
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 07
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 08
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 09
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 10
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 11
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 12
Витік бензолу в Миколаївській області: показники повітря в нормі 13

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