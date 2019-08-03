Водіям джипів, які під Бердянськом блокували колону автобусів із дітьми, вручили підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, 23 червня в соціальних мережах з'явилося відео, на якому два джипи, грубо порушуючи вимоги ПДР, блокують рух колони автобусів із дітьми.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили всі обставини цього інциденту. Зокрема, стало відомо, що о 14.00 годині два екіпажі Управління патрульної поліції у Запорізькій області на службових автомобілях здійснювали супроводження організованої колони. В ній рухалися шість автобусів, які перевозили майже 300 дітей. Колона прямувала з Бердянська до Запоріжжя.

"На ділянці шляху Василівка-Бердянськ, у районі села Юр’ївка Приморського району, було тимчасово заблоковано рух інших транспортних засобів для проходження колони з дітьми. Під час пропуску автобусів два автомобілі позашляховики почали створювати аварійну ситуацію та блокувати колону.

На зауваження патрульного екіпажу поліції про звільнення дороги для руху колони водії позашляховиків почали перешкоджати руху поліцейського авто. Згодом вони заблокували патрульний автомобіль з двох боків, нецензурно лаялись на та ображали працівників поліції. Колона вимушена була зупинитися. Все це спостерігали не лише водії транспортних засобів, які рухалися трасою, а й маленькі пасажири автобусів із супроводжуючим персоналом. Діти перелякалися і почали плакати", - йдеться в повідомленні.

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Патрульні інспектори, зважаючи на агресивну поведінку водіїв позашляховиків та припускаючи наявність у них зброї, вирішили не загострювати конфлікт, аби не ставити життя дітей під загрозу. Відтак вони продовжили супровід колони до пункту призначення.

На місці поліцейські доповіли про подію керівництву та повідомили найближчі наряди поліції. На в’їзді у Запоріжжя водіїв обох автомобілів зупинили. При спілкуванні працівники поліції виявили ознаки сп’яніння в одного з чоловіків, про що було складено адміністративний протокол за ст.130 КУпАП.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції слідчі слідчого управління поліції Запорізької області розпочали під процесуальним керівництвом обласної прокуратури кримінальне провадження за фактом події. Поліцейські кваліфікували дії зловмисників за двома статтями: за ст. 296 (Хуліганство) та ст.343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

Виявилось, що за кермом двох позашляховиків із практично ідентичними номерними знаками перебували два рідних брати – 35-ти та 36-річний мешканці Дніпра. Раніше чоловіки вже потрапляли в поля зору правоохоронців.

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Обом фігурантам наразі вручено підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.296, ч.1 ст.28, та ч.1 ст.343 КК України. Їм вручені повістки до суду для обрання запобіжного заходу. Під час обшуків житлового приміщення та транспортних засобів було вилучено мисливську вогнепальну і холодну зброю.

Братам-правопорушникам за їхні дії загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.













