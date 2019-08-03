Водна поліція на Херсонщині завадила браконьєрам виловити біоресурсів на 2 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України з посиланням на начальника Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді і повітряної підтримки Нацполіції Сергія Науменка, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час відпрацювання території Чорноморського біосферного заповідника (Херсонська область) поліцейські виявили встановлені браконьєрами незаконні знаряддя лову – ятері. Працівники водної поліції вилучили ці знаряддя, повернувши у довкілля креветку, крабів, калканів, бичка та ятерину. Відтак сума збитків державі, які вдалося відвернути лише упродовж цієї ночі, склала понад два мільйони гривень.

Водночас Сергій Науменко повідомив, що сьогодні ж близько 3-ї години ночі поліцейські вивили двох громадян поблизу маяка "Бірючий". Правопорушники на моторному човні знімали заборонені знаряддя лову (так звані "бочки-пастки").

У зловмисників вилучено човен, 50 одиниць незаконних знарядь лову, а також 7,5 тисяч особин виловленого ними бичка. Завдані браконьєрами збитки оцінені у 250 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Максимальне покарання, передбачене цією статтею – до трьох років позбавлення волі.

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