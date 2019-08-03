Пішов у гості і провів дві доби в болоті: на Сумщині поліцейські врятували чоловіка. ФОТО

Про зникнення 59-річного Олексія Шевченка повідомила його племінниця, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Поліцейські, які виїхали до місця мешкання зниклого встановили, що мешкав чоловік мешкає сам, а з сусідами підтримував дружні стосунки. Саме вони і помітили його зникнення. Олексій Олександрович хворів і майже не полишав домівку, тому замок на дверях викликав у небайдужих сусідів підозри.



Вони зателефонували племінниці, яка час від часу його відвідувала, і після її приїзду почали спільні пошуки. Через добу невдалих спроб встановити місце перебування чоловіка, вони зателефонували на лінію "102".

"Знайшли чоловіка на відстані двох кілометрів від його будинку, в болоті. Поліцейські витягли його, допомогли дістатись до дому. Чоловік був знесилений. Нікого не впізнавав і спочатку нічого не міг пояснити, - говорить Микола Куліш, начальник Ямпільського відділення поліції. - І це зрозуміло, адже в болотній пастці він пробув фактично дві доби. Вже потім пригадав, як пішов у гості до знайомих і заблукав".

Постраждалому була надана вся необхідна допомога. Наразі його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артем Кухаренко та Микола Костильов врятували двох дітей, що тонули, і відкачали дівчинку в стані клінічної смерті. ФОТО





