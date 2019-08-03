Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на зв'язок. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

До урочища дівчина дісталася у складі групи з 9 осіб, проте потім збирачі розділилися, а сама неповнолітня зникла вчора близько 16:00 у невідомому напрямку. Оскільки на цій ділянці відсутнє покриття мобільного оператора, зв’язок з нею втрачений.

На пошуки дівчинки направили групу, до якої входять поліцейські, рятувальники та гірські пошуківці та місцеві жителі.

Як повідомили пізніше в Управлінні Держслужби з НС в Закарпатській області, в суботу близько 14:00 дівчинка вийшла на зв'язок з рідними телефоном і повідомила, що перебуває поблизу селища Шибене Верховинського району Івано-Франківської області.

Попередньо, стан її здоров'я задовільний, зазначили в ДСНС.





