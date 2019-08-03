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03.08.19 16:08

Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на зв'язок. ФОТО

Увечері 2 серпня до Служби порятунку звернулися жителі Рахівщини, які повідомили, що під час збору чорниць, в районі долини Щаул, заблукала місцева жителька, 14-річна Юлія Котлан.

Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на зв'язок. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

До урочища дівчина дісталася у складі групи з 9 осіб, проте потім збирачі розділилися, а сама неповнолітня зникла вчора близько 16:00 у невідомому напрямку. Оскільки на цій ділянці відсутнє покриття мобільного оператора, зв’язок з нею втрачений. 

На пошуки дівчинки направили групу, до якої входять поліцейські, рятувальники та гірські пошуківці та місцеві жителі. 

Як повідомили пізніше в Управлінні Держслужби з НС в Закарпатській області, в суботу близько 14:00 дівчинка вийшла на зв'язок з рідними телефоном і повідомила, що перебуває  поблизу селища Шибене Верховинського району Івано-Франківської області.

Попередньо, стан її здоров'я задовільний, зазначили в ДСНС.

Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на звязок 01
Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на звязок 02
Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на звязок 03

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