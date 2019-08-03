Україна отримала від іноземних партнерів техніку і обладнання для розмінування на Донбасі майже на 5 млн грн. ФОТО

Обладнання та техніку закупили завдяки підтримці уряду США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Іноземні партнери передали для ДСНС оперативно-піротехнічні автомобілі, захисне спорядження, метало-детектори, інструменти для ручного розмінування та нетехнічного обстеження.

Зазначається, що починаючи з липня 2014 року піротехнічними підрозділами ДСНС вже розміновано понад 28 тисяч 300 гектарів території та 93 гектари акваторії водних об'єктів, при цьому знешкоджено близько 173 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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За інформацієї данської групи, Україна посідає перше місце в антирейтингу жертв від протитранспортних мін, випереджаючи, зокрема, Сирію.

Для її організації очищення території на Донбасі є першочерговим завданням група закликала якнайшвидше імплементувати Закон про протимінну діяльність, зокрема створити Центр протимінних операцій та місцеві управління протимінної діяльності.









