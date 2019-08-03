У Москві відбувається акція протесту, затримано близько 300 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція під назвою "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти у будь-яку точку Бульварного кільця. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Про готовність взяти участь у заході заявили понад 10 тисяч осіб у групі у соцмережі "ВКонтакте" і понад 20 тисяч - у фейсбуці. У центрі російської столиці чергують посилені наряди поліції.
За даними видання "ОВД-инфо", станом на 16:00 затримано вже 311 людей. Серед затриманих не лише учасники акції, а й випадкові перехожі.
"Трапляються і випадкові хлопці. Один [затриманий] хлопець каже, що вийшов із хостелу підлікувати гайморит", - розповів політолог Аркадій Дубнов, якого також затримали.
Повідомляється, що під хвилю затримань потрапила навіть депутатка від путінської партії "Єдина Росія", яка, за її словами, просто переходила дорогу разом із чоловіком. Затримують і журналістів, які висвітлюють подію.
Також протестна акція відбувається в Санкт-Петербурзі, там її узгоджено з місцевою владою. Проте щонайменше одного чоловіка затримано за вигук "Путіна геть!"