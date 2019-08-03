Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт управління ДСНС Запорізької області, прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль Kia Clarus і стеля приміщення сервісу технічного обслуговування на загальній площі 55 кв.м.

"Як з'ясувалося, власник автомобіля Kia Clarus прибув на СТО для ремонту свого автомобіля. Ймовірно, під час роботи працівники забули перекрити кран, через що стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням салону автомобіля", - йдеться в повідомленні.

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Щоб зменшити збитки від пожежі, чоловіки вирішили відкотити палаюче авто з будівлі майстерні. Під час цього зазнали опіків.

"Лікарі на місці події надали домедичну допомогу і двох чоловіків доставили до Мелітопольської міської лікарні. Один із травмованих чоловіків у лікарню дістався самостійно", - уточнюють рятувальники.

Також незначні пошкодження має автомобіль Opel Vectra.

О 14:54 бійці ДСНС локалізували загоряння, а о 15:00 повністю ліквідували.

Причина події з'ясовується. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

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Фото: zp.dsns.gov.ua

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