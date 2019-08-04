Піротехніки показали, чим заміновані території в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу об'єднаних сил протягом тижня 68 разів залучалися для проведення робіт з обстеження та розмінування територій, обстежено 48 га території, вилучено та знешкоджено 137 вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні.





Піротехніків залучають не тільки до знищення вибухонебезпечних предметів. Вони також займаються відновленням будинків, пошкоджених у результаті артилерійських обстрілів.

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"Особовим складом ДСНС продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне та Чермалик, за тиждень відновлено 9 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 418 житлових будинків", - повідомили в штабі ООС.







Рятувальниками в пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду, було надано медичну та психологічну допомогу 1346 особам.





Усього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 4020 разів, обстежено 5551 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знешкоджено 21819 ВНП.

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