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04.08.19 14:17

Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: "Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму". ФОТО

Офіцер ЗСУ, командир гірсько-штурмової роти Семен Салатенко за наказом міністра оборони відправлений для проходження навчання в Форт Беннінг, штат Джорджія США.

Про це він повідомив у  фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Салатенко підкреслив, що після закінчення навчання планує застосовувати отримані знання під час звільнення Донбасу і Криму.

"Я докладаю всіх зусиль, щоб успішно оволодіти американською військової наукою і після закінчення курсів успішно застосувати отримані знання в боях із російськими окупаційними військами під час звільнення Донбасу і Криму. Яке неминуче буде в той час, коли наша армія буде максимально до цього готова" , - зазначив він.

Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму 01

Салатенко додав, що Сполучені Штати є основним військовим і політичним союзником України, і висловив надію, що допомога буде тільки зростати.

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Комроти ЗСУ Салатенко на навчанні в Форт Беннінгу в США: Настане час застосувати знання у боях із російськими окупантами на Донбасі та в Криму 02

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