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04.08.19 15:27

Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт. ФОТОрепортаж

На Одесу обрушився ураган, залишив без світла десятки будинків, повалив дерева, пошкодив транспорт і будівлі.

Про це повідомляє "Думская", передає Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією пресслужби мерії, на 10:00 годин ранку відомо, що повалені 22 дерева і відірвані 4 великих гілки. За даними КП "Одесміськсвітло", виявлено 15 обривів електромереж через повалені дерева і зафіксовано 23 пошкодження ліній зовнішнього освітлення", - пише місцеве видання.

Зокрема, за повідомленням очевидців дерево, яке впало, пошкодило дві машини на вулиці Садовій, гілкою накрило також автомобіль на Середній вулиці, придавило два авто на вулиці Довженка. А на Болгарської вулиці гілка впала на дах торгового кіоску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негода знеструмила 40 населених пунктів в Одеській та Кіровоградській областях

На Карантинному спуску в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.

Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 01
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 02
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 03
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 04
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 05
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 06
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 07
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 08
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 09
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 10
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 11
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 12
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 13
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 14
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 15
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 16
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 17
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 18
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 19
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 20
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 21
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 22
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт 23

Робота з ліквідації наслідків негоди триває, уточнює "Думская".

Як повідомлялося, в ніч на неділю, 4 серпня, через погіршення погодних умов у двох областях України знеструмлено 40 населених пунктів. Найбільше від гроз і дощів постраждала Одеська область. За добу в Одеській області підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачування води, 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев. Від ДСНС залучалося 90 рятувальників та 20 одиниць техніки.

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