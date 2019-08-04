150 кг марихуани: поліцейські виявили в лісосмузі на Луганщині склад наркотиків. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації поліції Луганщини.

З місця події правоохоронці вилучили перероблені рослини коноплі приблизною вагою 150 кг, обладнання для переробки та пакування рослин та автомобіль, яким планувалося перевозити перероблені рослини коноплі до місця зберігання.

Поряд із місцем події поліцейські виявили 35-річного мешканця Луганської області, причетність якого до переробки та вирощування рослин наразі перевіряється.

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Слідчим відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.







