Невідомий поглумився над могилою воїна АТО в Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про акт вандалізму стало відомо з повідомлення поліції Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці на лінію "102" надійшло повідомлення, що на одній із могил загиблих воїнів АТО невідомі зламали хрест. Наразі правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 297 вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину", - повідомили поліцейські.

Жителька Сум Валентина Андріяшева стверджує на своїй сторінці у фейсбуці, що вандали поглумилися не над однією, а над двома могилами.

"Дерев'яний хрест на могилі Глуходіду Олександру зламано! Могилу Аніщенка заляпано рожевою фарбою!!! На меморіалі шість камер спостереження!!!! Шість!!! Це що взагалі?" - написала жінка.

Водночас вона підкреслила, що фарбу з другої могили вже змили.

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