Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, навчання відбувались у три етапи. На першому відбувалось планування бойового застосування підрозділів, марш у визначений район, під час якого військовослужбовці виконали інженерну та радіаційно-хімічно-бактеріологічну розвідку шляхів висування. Також воїни виконали фортифікаційне обладнання рубежу оборони.
На третьому етапі підрозділи полку відпрацювали наведення понтонної мостової переправи, здійснюючи аерозольне маскування та постійно ведучи спостереження. Також армійці практикувалися у проробленні проходів у загородженнях та мінуваннях, а підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту розгортав пункт спеціальної обробки з подальшими відповідними діями.