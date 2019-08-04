Двомісячна норма опадів випала за два дні в Одесі, - міськрада. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.

"Аномальна кількість опадів випала в Одесі за минулу добу. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з 3 по 4 серпня 2019 року в Одесі випала двомісячна норма опадів. У перші години під час залпової зливи спостерігалося підтоплення вулиць міста, ситуація ускладнювалася безперервним сильним дощем. Як зазначають фахівці, жодна зливова каналізація не здатна миттєво відвести таку кількість води з вулиць", - йдеться в повідомленні.

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У мерії додали, що потужні дощові потоки рознесли вулицями міста гори сміття, бруду і каміння. Унаслідок негоди в районі автовокзалу стався зсув, а також було пошкоджено зливовий колектор.









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Фото: omr.gov.ua

Нагадаємо, в ніч на неділю, 4 серпня, через погіршення погодних умов у двох областях України знеструмлено 40 населених пунктів. Найбільше від гроз і дощів постраждала Одеська область. За добу в Одеській області підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачування води, 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев.

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За уточненою інформацією пресслужби мерії, на 10:00 було відомо, що повалено 22 дерева і відірвано 4 великі гілки. За даними КП "Одесміськсвітло", виявлено 15 обривів електромереж через повалені дерева і зафіксовано 23 пошкодження ліній зовнішнього освітлення.