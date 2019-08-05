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05.08.19 11:45

Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни. ФОТОрепортаж

Колись відомий курорт Широкине на узбережжі Азовського моря сьогодні перетворився на селище-привид, у якому серед зруйнованих будівель і кістяків згорілих автомобілів гуляє лише вітер, а пересування можливе тільки асфальтованою дорогою.

Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому у фейсбуці матеріалі пресцентру штабу ООС.

"За 15 кілометрів на схід від Маріуполя розташовується найбільш зруйнований населений пункт російсько-української війни – село Широкине. Це легендарне село не зрівняється ні з яким іншим на Донбасі. Колись це був курорт, куди до узбережжя Азовського моря приїжджали відпочивати туристи. У селищі був власний пивзавод і меблевий цех. Там налічувалося близько 700 будинків та понад 1800 місцевих жителів", - зазначає автор статті, додаючи, що тепер сюрреалістичний пейзаж селища більше нагадує яскраву локацію апокаліпсису з фільмів-катастроф.

Наголошується, що усі без винятку будинки лежать у руїнах і не придатні до життя, зруйновано численні санаторії, дитячі табори, сільську раду, школу, будинок культури та інші важливі об’єкти інфраструктури. Все поросло травою і чагарниками, в гаражах і на вулицях стоять згорівши вщент автомобілі, поблизу будинків лежать дитячі іграшки і повсюди осколки від снарядів.

Про колишній розквіт селища нагадують і розгромлені бази відпочинку, що стоять на березі. Саме ж узбережжя суцільно заміновано на випадок атаки з моря. Завдяки героїзму і мужності українських військовослужбовців, зокрема морських піхотинців, Широкине було звільнено від противника у 2016 році. Зараз село перебуває під повним контролем ЗС України. Позиції російсько-окупаційних військ проходять за кількасот метрів від крайніх будинків у селі.

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"Село повністю заміноване російськими окупантами, подекуди ще досі на подвір’ях колишніх мешканців лежать нерозірвані снаряди і міни. Всередину житлових будинків заходити суворо заборонено, не виключено, що там ворогом залишені мінно-вибухові пастки. Можна спокійно переміщуватися тільки асфальтованою дорогою та окремими місцями, де точно ми знаємо, що немає ніякої небезпеки", ‒ розповідає морських піхотинець Данило.

Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 01Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 02

Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 03
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 04
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 05
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 06
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 07
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 08

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Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 09
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 10
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 11
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 12
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 13
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 14
Зарослі руїни, спалений транспорт і замінований пляж: село-привид Широкине на 6 рік російсько-української війни 15

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