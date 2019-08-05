Через селевий потік унаслідок урагану в Одеській області загинула людина. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Бессарабия INFORM".

У селі Молога Одеської області потонув чоловік, який не встиг врятуватися від величезного селевого потоку. Пригода сталася на території садового кооперативу, де, за попередніми даними, загиблий працював зварювальником.





Зазначається, що в сусідньому селі Семенівка прорвало дамбу і величезні потоки води змивали все на своєму шляху: починаючи від різного дріб'язку з дворів людей, закінчуючи воротами, парканами, бетонними плитами.







За оцінками місцевих жителів, висота селевого потоку досягала 1,5-1,6 метра. Потік був настільки сильний, що ніс близько кілометра автомобіль з трьома людьми в салоні, поки його не зупинили дерева.

Імовірно, саме від такого потоку і не встиг сховатися загиблий чоловік.

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