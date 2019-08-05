Пам'ятник легендарному генерал-майору НГУ Кульчицькому відкрили в Чорткові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Тернопільської ОДА.

Зазначається, що Чортків не випадково став місцем встановлення такого пам’ятника, адже саме цей край є рідним для батьків Сергія Кульчицького та його дружини.

Крім того, на Тернопільщині майбутній генерал з 1992 по 1995 роки він проходив військову службу на посаді заступника командира, а згодом й командира 14-го окремого батальйону Національної гвардії України.

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На відкриття погруддя українському патріотові до Чорткова зібралися численні представники громадськості, духовенства, обласної та місцевої влади, учасники бойових дій, рідні Героя.









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Навесні 2014 року генерал-майор Кульчицький брав активну участь у створенні першого добровольчого підрозділу, сформованого з активістів Самооборони Євромайдану і разом з ним поїхав захищати Україну в найгарячішу точку бойових дій - місто Слов'янськ.

29 травня 2014 року на четвертому блокпосту поблизу міста Слов'янська Донецької області були розвантажені продукти харчування і проведена ротація особового складу. Повертаючись з району гори Карачун, вертоліт Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький, був обстріляний і підбитий терористами з ПЗРК. Бойовики, випустивши ракету, зникли в найближчому селі Билбасівка.

Під час падіння вибухнули паливні баки. В результаті катастрофи загинули 12 осіб - шість військовослужбовців Національної гвардії, включно з двома членами екіпажу, і шість представників спецпідрозділу МВС України.

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно присвоєно звання Героя України. Інші загиблі нагороджені орденом "За мужність" I ступеня (посмертно).

На честь загиблого генерала названий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану - "Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького".