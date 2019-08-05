Підпільне виробництво алкогольного фальсифікату ліквідовано на Хмельниччині, вилучено "продукції" майже на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.

"Житель Хмельницької області, з метою виготовлення, зберігання і подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки і коньяку, під підпільний цех обладнав гаражне приміщення на території власного домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

Надалі, забезпечивши систематичне виготовлення фальсифікату, розфасованого в ПЕТ-пляшки різної ємності без марок акцизного податку, він здійснював його збут жителям області.

Під час проведення обшуків слідчими виявлено та вилучено понад 1 800 літрів незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі горілки, коньяку і спирту. Також у ході обшуку вилучено обладнання для незаконного виготовлення та упаковки алкогольних виробів.

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Також у ході обшуку вилучено обладнання для незаконного виготовлення та упаковки алкогольних виробів.

Загальна вартість вилученого майна становить майже 1 млн гривень.

Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців вдалося запобігти введенню фальсифікованої продукції в господарський оборот.





