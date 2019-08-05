Група осіб влаштувала напад на переробне підприємство на Київщині, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив керівник обласної поліції Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Група осіб у камуфляжній формі здійснила напад на переробне підприємство у Бориспільському районі. На підставі копій незрозумілих документів вони намагалися блокувати персонал, охорону і захопити виробничі приміщення. Як результат, отримали достойну відповідь поліцейських спецпризначенців", - йдеться в повідомленні.

За фактом події було порушено кримінальні провадження у ст. 187 і ст. 296 ККУ.

"Далі робота слідчих і оперативників. Нададуть правову оцінку діям кожного. Два організатора будуть затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ст.ст. 187, 296 КК України", - повідомив Нєбитов.















