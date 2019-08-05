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05.08.19 21:18

Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан. ФОТО

Через масштабні вибухи в місті Ачинськ, Краснодарський край, РФ евакуйовано кілька тисяч осіб. У районі введено надзвичайний стан.

Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Газета ру.

Як уточнив губернатор російського регіону Олександр Ус, евакуація жителів практично завершилася:

"Загальна кількість жителів, які вже практично в повному складі евакуйовані - близько 6 тис. осіб" - підкреслив він.

На території Ачинського району введено режим надзвичайної ситуації, повідомляє пресслужба адміністрації району.

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Жителі Ачинська, які були в місті на момент події, розповіли, що у них заклало вуха від вибухів на складі з боєприпасами. "Всього 6 км відділяло мене від цього пекла. Досі дзвенить у вухах після двох найпотужніших вибухів. Щойно він прогримів я сховався за бетонну стіну і відчув силу ударної хвилі, біля паркану трохи далі відірвало облицювання, а в мене заклало вуха" , - зазначив один із городян у своєму інстаграмі.

Кількість постраждалих у результаті вибухів на артилерійському складі збільшилася до восьми. Про це повідомляє RT із посиланням на джерело в медустанові.

Водночас, четверо солдатів вважаються зниклими безвісти: вони були всередині будівлі і розвантажували боєприпаси. Рятувальники кажуть, що шанси знайти хлопців живими близькі до нуля, повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT.

Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан 01
Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан 02
Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан 03

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