СБУ затримала угруповання, що привласнювало гроші онкохворих. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці столиці, пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені веб-платформи.

"Для отримання "кредиту" зловмисники вимагали попередньо переказати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевірочні та посередницькі дії, зокрема, "сплату за податок", "аванс за послуги юристів, бухгалтерів" тощо. Проте реальні грошові позики громадянам не надавалися", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, від шахрайських дій страждали тяжкохворі люди, зокрема з онкологічними захворюваннями, які потребують дорогого лікування.

Повідомляється, що в разі відмови клієнтів від "послуг" учасники угруповання, здійснюючи психологічний тиск, погрожували потерпілим нібито відмовою в "позиці" та внесенням до так званого чорного списку ненадійних позичальників.

У відомстві додали, що за попередньою інформацією, зловмисники отримували від незаконної діяльності щомісяця майже 500 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах учасників угруповання правоохоронці виявили мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази протиправних дій.

У межах відкритого кримінального провадження двох організаторів групи затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

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