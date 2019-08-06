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06.08.19 11:34

Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили. ФОТО

Сьогодні в Сарненському суді Рівненської області триває судове засідання з розгляду справи про відпочинок директора НАБУ Артема Ситника в одному з мисливських угідь у регіоні.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала речниця Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Саме за цим фактом керівнику антикорупційного органу було вручено протокол про корупцію представником Національної поліції на трасі під Полтавою. За клопотанням адвоката справу слухатимуть в режимі відеоконференції. Директор НАБУ А.Ситник має бути присутнім у Солом’янському райсуді Києва (вул. М.Кривоноса, 25) для забезпечення участі у справі про свої "подарунки". Участь А.Ситника обов’язкова", - повідомила Сарган.

Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили 01

"Ресторан "Дичь" на Рівненщині", - підписала фото Сарган.

За даними видання "Українські новини", Ситник дає пояснення в суді через відеоконференцзв'язок. Водночас засідання відбувається в закритому режимі, хоча журналістам не пояснили такого рішення.

Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили 02

Журналісти "слухають" засідання суду у справі Ситника.

Двері на засідання, де Ситник дає пояснення, зачинені на замок і нікого не пускають.

Сам адмінпротокол розглядає Сарненський райсуд Рівненської області.

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Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили 03

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