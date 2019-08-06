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06.08.19 13:36

14-річний кримський татарин зник в окупованому Криму. ФОТО

В окупованому Криму четвертий день шукають зниклого 14-річного кримськотатарського підлітка.

Про це повідомляє "Кримськотатарський ресурсний центр", передає Цензор.НЕТ.

"З 3 серпня 2019 року немає достовірної інформації про місцезнаходження 14-річного Кемаль Сулеймана Червонійовича з селища Давидівка Сімферопольського району", - йдеться в повідомленні.

14-річний кримський татарин зник в окупованому Криму 01

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За даними правозахисного центру, всього за період окупації Криму Росією зниклими без вісті на півострові вважаються 17 осіб: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Терехов, Руслан Ганієв, Марсель Аляутдінов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Різван Абдураманов і Ейнар Еюпов. 13 осіб з цього списку - представники кримськотатарського народу.

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