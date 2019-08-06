На Донеччині вшанували пам'ять воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Слов'янськом вертольоті в 2014 році, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє МВС на своїй сторінці Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На Донеччині віддали шану воїнам, загиблим у збитому бойовиками під Слов’янськом гелікоптері", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 6 серпня командувач Нацгвардії Балан, керівник Нацполіції України Князєв разом з начальником ГУНП у Донецькій області Миколою Семенишиним поклали квіти до меморіалу військовослужбовцям, які загинули у збитому бойовиками гелікоптері під Слов'янськом.

У МВС нагадали, що 29 травня 2014 року поблизу гори Карачун проросійськими сепаратистами був збитий вертоліт і загинули 12 працівників правоохоронних органів разом з генералом Сергієм Кульчицьким.

"Генерал із серцем солдата. Саме так називають генерала Сергія Кульчицького його побратими. Вічна пам’ять героям! Тим, хто боровся за мирну Україну та зберіг життя інших ціною власного", - наголосили в МВС.

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