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06.08.19 14:56

На Донеччині вшанували пам'ять воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Слов'янськом вертольоті в 2014 році, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 серпня, під час поїздки на схід України голова Нацполіції Сергій Князєв і командувач Нацгвардії Микола Балан ушанували пам'ять воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Слов'янськом вертольоті в травні 2014 року.

Про це повідомляє МВС на своїй сторінці Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На Донеччині віддали шану воїнам, загиблим у збитому бойовиками під Слов’янськом гелікоптері", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 6 серпня командувач Нацгвардії Балан, керівник Нацполіції України Князєв разом з начальником ГУНП у Донецькій області Миколою Семенишиним поклали квіти до меморіалу військовослужбовцям, які загинули у збитому бойовиками гелікоптері під Слов'янськом.

У МВС нагадали, що 29 травня 2014 року поблизу гори Карачун проросійськими сепаратистами був збитий вертоліт і загинули 12 працівників правоохоронних органів разом з генералом Сергієм Кульчицьким.

"Генерал із серцем солдата. Саме так називають генерала Сергія Кульчицького його побратими. Вічна пам’ять героям! Тим, хто боровся за мирну Україну та зберіг життя інших ціною власного", - наголосили в МВС.

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На Донеччині вшанували память воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Словянськом вертольоті в 2014 році, - МВС 01
На Донеччині вшанували память воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Словянськом вертольоті в 2014 році, - МВС 02
На Донеччині вшанували память воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Словянськом вертольоті в 2014 році, - МВС 03
На Донеччині вшанували память воїнів, загиблих у збитому найманцями РФ під Словянськом вертольоті в 2014 році, - МВС 04

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