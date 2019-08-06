Правоохоронці викрили міжнародне ОЗУ, яке поставляло канабіс у РФ та окупований Крим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Так, прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками ГУ СБУ в АР Крим, під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим і за силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР" викрили злочинну схему з виготовлення, зберігання і подальшої переправки в Російську Федерацію наркотичних засобів, а також в окупований Росією Крим.

В рамках відкритого кримінального провадження за матеріалами оперативників ДПСУ і на підставі постанови суду правоохоронці провели низку обшуків у Полтавській, Дніпропетровській і Сумській областях.

Дивіться також: Правоохоронці виявили на Одещині наркотеплицю з крапельним поливом: вилучено 90 кущів конопель та 2 кг готового зілля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За результатами обшуків, в одному з міст Полтавської області в житлових і нежитлових приміщеннях, а також на приватних ділянках спільна оглядова група виявила в цілому понад 5000 кущів рослин, схожих на коноплю, майже 10 кг вже готової до вживання речовини сіро-зеленого кольору (попередньо канабісу), а також обладнання для вирощування рослин, мобільні телефони, флеш-носії тощо. Встановлено осіб, які займалися культивацією та охороною місць незаконного вирощування наркотичних рослин загальною площею близько 2 гектарів.

Крім того, в Дніпропетровській області правоохоронці виявили інших громадян, які є фігурантами справи.

А в місті Суми, у взаємодії зі співробітниками Східного регіонального управління, правоохоронці виявили людину, в якої знайшли майже 2 кг сіро-зеленої речовини (попередньо канабісу). Ця особа була посередником в організації переправки наркотичного засобу через державний кордон України до Російської Федерації.

В даний час проводяться слідчі дії та необхідні експертизи.











