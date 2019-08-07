Google присвятив дудл автору "Чорної ради", письменникові Пантелеймону Кулішу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на стартовій сторінці пошуковика сьогодні зображений український козак на коні і з прапором в руці, полотно якого утворює слово Google.

Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року. Він відомий світу як український прозаїк, поет, дослідник фольклору та історії, літературний критик, редактор, перекладач.

Куліш є автором першого історичного роману в українській літературі - "Чорна рада" та першої фонетичної української абетки.

Також Куліш здійснив перший повний переклад Біблії на українську мову.

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Він був прихильником українофільського течії, активно співпрацював з українським журналом "Основа" та був членом Кирило-Мефодіївського товариства, за що його потім заарештували.

Його історичний роман "Чорна рада" описує період Руїни в українській історії. Інша його найважливіша праця - "Історія возз'єднання Русі".