КМДА дозволила споруджувати 25-поверховий будинок біля Лаври фірмі екс-віце-президента "Родовід Банку" Дядечко. ФОТО

Про це йдеться в матеріалі "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Так, відповідно до містобудівних умов і обмежень (МУО), виданих фірмі 21 грудня 2017 року, умовна висота будівлі після реконструкції може становити 73,5 метра (орієнтовно 25 поверхів).

Остаточну висоту мають визначити на підставі висновків історико-містобудівного обґрунтування (ІМО). На цей момент на сайті Міністерства культури даних про затвердження такого ІМО немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кияни "отримали перші практичні негативні наслідки виборів" - ВС віддав забудовнику гектар зеленої зони в Шевченківському районі, - Левченко

Зазначені МУО підписала заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Валентина Антоненко.

У будівлі на вул. М. Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 4, розташований, зокрема, продуктовий супермаркет - один з небагатьох у центрі столиці.

Навесні 2018 року місцеві жителі виступили проти реконструкції будівлі, а також погрожували перекрити дорогу в разі закриття магазину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші". ВIДЕО

Журналісти зазначають, що керівником ТОВ "Картас Траст Компані" є В'ячеслав Климов, а засновником - Сергій Дядечко, ексвіцепрезидент "Родовід Банку".

Крім цього, Дядечко є власником банку "Союз", який ліквідується. Упродовж останніх років він проживає в Монако, де купив місцевий баскетбольний клуб.

У матеріалі наголошується, що ТОВ "Картас Траст Компані" фігурувало у кримінальних провадженнях про ухилення від сплати податків. Крім того, зазначена фірма фігурує як кінцевий покупець газу в компаній зі "справи Онищенка". На запит НАБУ і САП надати документи щодо покупки газу фірма відмовилася, тому слідство отримувало доступ до цих документів через суд.