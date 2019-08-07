"Дуже прикро, що потерпілим заподіяли шкоду. Але ми тут до чого?", - адвокати "беркутівців" затягують розгляд справи про силовий розгін Майдану. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Лівий берег".

Адвокати "беркутівців" висловили припущення, що довідки про зазнання потерпілими тілесних ушкоджень не мають стосунку до справи.

"Зараз ми бачимо документи від "Іванова", "Петрова", інших потерпілих, які десь колись дістали тілесні ушкодження. Невідомо, а раптом їх притягували до кримінальної відповідальності, цих потерпілих? Може, документи, які були зібрані потерпілими, викликають сумніви? А що тоді тут роблять наші підзахисні? Де прокурор вказує, що цьому потерпілому одразу один з п'яти обвинувачених завдав шкоди в результаті перевищення повноважень? Дуже прикро, що потерпілим заподіяли шкоду. Але ми тут до чого?" - заявив, виступаючи в суді, відомий проросійськими поглядами адвокат "беркутівців" Валентин Рибін.

Захисник "Беркута" Валентин Рибін (зліва) відомий проросійськими поглядами

Прокурор Валентин Хавін у відповідь повідомив, що результати судмедекспертизи надали самі потерпілі, це їхнє право, і ніяких порушень КПК тут немає. Позицію прокурора із залу підтримали потерпілі, зокрема, Сергій Колоша, якому під час розгону Майдану в 2013 році розбили голову.

Потерпілий Сергій Колоша підтримав позицію прокуратури

"Я включав докази, які свідчать про те, що потерпілі зверталися в правоохоронні органи із заявою про кримінальне правопорушення. Ці заяви містять інформацію про те, коли і де їм було завдано тілесних ушкоджень. Крім того, судово-медична експертиза свідчить про тілесні ушкодження. Без цих даних доводити те, що їх у чомусь звинувачують, неможливо. А що стосується участі конкретних обвинувачених у заподіянні конкретних ушкоджень, то є інші документи", - пояснює він.

Також з матеріалів справи відомо, що на момент заподіяння ушкоджень всі обвинувачені були в балаклавах, і встановити їхні особи відразу не було можливим.

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"Ми висунули обвинувачення командирам, і стверджуємо, що командири були на місці здійснення правопорушення, у нас є розстановка сил і засобів, яка свідчить, що вони були на місці і не зупинили інших правоохоронців, які здійснювали кримінальне правопорушення. А вони повинні були це зробити. Це свідчить, що вони причетні до цього кримінального правопорушення", - каже Валентин Хавін.

У залі суду під час розгляду справи про силове розгоні Майдану

Цю справу заново слухають з 2018 року. За три конструктивні засідання у справі прокурор встиг внести докази щодо 15 осіб, а всього в справі близько 150 потерпілих.

На думку Марини Ліліченко, одного з адвокатів у справах Майдану, мета подібних дій адвокатів "Беркута" - затягнути справу. Суддя повинен долучати всі докази, але при цьому щоразу адвокати обвинувачених протестують проти кожної довідки, використовуючи одні й ті ж документи.

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Нагадаємо, колишніх заступників командира київського полку міліції спеціального призначення "Беркут" Олега Мариненка, Андрія Дядюка, Миколи Тягнирядна, а також командирів роти Юрія Шевченка та Євгена Антонова звинувачують в перевищенні службових повноважень, перешкоджання проведенню мітингів під час масових акцій протесту 30.11.2013 і 1.12 .2013.

Справу передали в суд в 2015 році, але в 2018-му її почали слухати заново, цьому передував відвід судді Олени Мєлєшак. В процесі слухання справи у Мєлєшак зупинилися на першій стадії - допиті потерпілих. Оскільки стався відвід, і справу почали слухати заново, потерпілих доведеться допитувати заново, коли досліджують докази. Мінімум двоє потерпілих в цій справі вже померли. На цей момент процес на стадії дослідження матеріалів справи.

Суддя Віталій Циктіч