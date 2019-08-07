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07.08.19 15:22

Зеленський поклав квіти до мавзолею Ататюрка в Анкарі. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Туреччини з покладання квітів до мавзолею національного героя цієї країни Мустафи Кемаля Ататюрка.

Покладання квітів до мавзолею Ататюрка - традиційний пункт всіх офіційних візитів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Після покладання квітів Президент України Зеленський залишив запис у Книзі почесних гостей.

Наразі кортеж Президента прямує до нової будівлі офісу кримськотатарської діаспори в Анкарі, де відбудеться церемонія її відкриття та зустріч із українською та кримськотатарською громадами.

В ході візиту Президента України супроводжує національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв.

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Пізніше, в Президентському палаці в Анкарі, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та спільна пресконференція за результатами зустрічі.

Ввечері Зеленський відбуде до Стамбула, де наступного дня, 8 серпня, візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Також під час перебування у Стамбулі планується відвідання Президентом України підприємства Bayraktar Makina, яке постачає в Україну турецькі оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.

Зеленський поклав квіти до мавзолею Ататюрка в Анкарі 01
Зеленський поклав квіти до мавзолею Ататюрка в Анкарі 02
Зеленський поклав квіти до мавзолею Ататюрка в Анкарі 03
Зеленський поклав квіти до мавзолею Ататюрка в Анкарі 04
Зеленський поклав квіти до мавзолею Ататюрка в Анкарі 05
Зеленський поклав квіти до мавзолею Ататюрка в Анкарі 06
Зеленський поклав квіти до мавзолею Ататюрка в Анкарі 07

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