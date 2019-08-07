На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Тут вже встановлено нові світлофори для пішоходів, виконуються роботи з демонтажу дорожнього огородження, пониження бордюрів і нанесення розмітки. Комунальники також облаштували перехід тактильною плиткою.
До цього киянам доводилося долати досить незручний шлях, щоб потрапити з Верхнього на Нижній вал на перетині з вулицею Костянтинівською.
Так, щоб опинитися на парній стороні Костянтинівської, на Верхньому Валу або біля метро Контрактова спочатку потрібно було спуститися в забитий МАФами довгий підземний перехід, який виходив тільки на непарну сторону, а потім перейти верхом вулицю Костянтинівську.
При цьому прямо біля виходу з підземного переходу не було наземного переходу, а тому, щоб опинитися на парній стороні Костянтинівської на Нижньому валу, доводилося робити "гак" до наступного перехрестя або перебігати дорогу в невстановленому місці.
Облаштування нового переходу анонсували ще в травні минулого року.