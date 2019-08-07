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07.08.19 17:01

На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід. ФОТОрепортаж

У Києві на розі вулиць Костянтинівської та Нижнього і Верхнього Валів на Подолі запрацював довгоочікуваний наземний перехід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Тут вже встановлено нові світлофори для пішоходів, виконуються роботи з демонтажу дорожнього огородження, пониження бордюрів і нанесення розмітки. Комунальники також облаштували перехід тактильною плиткою.


На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 01

До цього киянам доводилося долати досить незручний шлях, щоб потрапити з Верхнього на Нижній вал на перетині з вулицею Костянтинівською.

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Так, щоб опинитися на парній стороні Костянтинівської, на Верхньому Валу або біля метро Контрактова спочатку потрібно було спуститися в забитий МАФами довгий підземний перехід, який виходив тільки на непарну сторону, а потім перейти верхом вулицю Костянтинівську.

При цьому прямо біля виходу з підземного переходу не було наземного переходу, а тому, щоб опинитися на парній стороні Костянтинівської на Нижньому валу, доводилося робити "гак" до наступного перехрестя або перебігати дорогу в невстановленому місці.

Облаштування нового переходу анонсували ще в травні минулого року.

На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 02
На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 03
На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 04
На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 05
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На столичному Подолі відкрили довгоочікуваний пішохідний перехід 07

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