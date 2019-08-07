Засудженому окупантами у справі "українських диверсантів" Панову не надають медичну допомогу в колонії, - брат політв'язня. ФОТО

Про це в Facebook написав його брат Ігор Котелянець, передає Цензор.НЕТ.

"Зі здоров'ям проблеми ті самі (головні болі, спина, суглоби, зуби), поки ніяких обстежень і ніякої медичної допомоги не надали", - написав Котелянець.

За його словами, рідні домоглися, щоб Панову передали окуляри, тому що під час утримання в СІЗО Сімферополя і на етапі у нього почав погіршуватися зір.

"Завдяки впертості нашого адвоката Віри Гончарової - змінили графік годування в колонії. Раніше обід був о 10.00, а вечеря - в обід. Зараз їдять в нормальний час", - додав Котелянець.

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Нагадаємо, 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки Російської Федерації опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що в окупованому Криму нібито запобігли низці терористичних актів, "підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких було визначено критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова". Також ФСБ РФ оприлюднила відео, на якому зображений нібито організатор цих "терористичних актів" в окупованому Криму, мешканець Запорізької області Євген Панов.

Слідчі Нацполіції України кваліфікували факт за заявою родичів Євгена Панова про його зникнення за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

На початку листопада 2016 року ще одного утримуваного українця Андрія Захтея разом із Євгеном Пановим, який теж недавно розповів про тортури, перевезли в московський СІЗО "Лефортово".

16 квітня 2018 року окупаційний суд Криму почав розгляд справи "українського диверсанта" Панова по суті. Обвинувачений відмовився від угоди з російським слідством. 13 липня 2018 року окупанти засудили "українського диверсанта" Панова до 8 років колонії суворого режиму.Адвокати оскаржили вирок. 25 жовтня московський суд відхилив апеляцію захисту "кримського диверсанта" Панова на "вирок" у вигляді 8 років колонії суворого режиму.Утримується Панов в колонії №6 в російському Омську.

Брат Євгена Панова повідомив 26 червня 2019 року про погіршення його стану здоров'я. Євген скаржиться на погіршення зору, постійний головний біль, проблеми із зубами. Медична допомога вчасно не надається. Харчується політв'язень з проміжками в 15 годин.