Масовий мор риби стався в річці Кам'янка під Кривим Рогом: місцеві жителі б'ють на сполох. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцевий ресурс 0654.ua із посиланням на повідомлення в місцевих інтернет-пабліках.

У с. Златоустівка Криворізького району Дніпропетровської області, яке розташоване на березі річки Кам'янки, за 40 км на схід від районного центру і за 25 км від залізничної станції Кривий Ріг-Сортувальний, стався масовий мор риби. Місцеві жителі називають інцидент екологічною катастрофою.

У коментарях у соцмережах люди обговорюють можливі причини того, що сталося. Деякі пов'язують мор із дощами, під час яких з найближчих полів змило пестициди або інші хімікати. Інші користувачі говорять, що у водоймі нібито загинула молода риба, яку туди нещодавно запустили. За однією з версій, риба задихнулася під шаром синьо-зелених водоростей. Однак справжня причина події на цей момент невідома.

Люди хвилюються, що тухла риба може потрапити на місцеві ринки, що призведе до масових отруєнь.

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