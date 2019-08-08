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08.08.19 12:00

Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області ліквідували незаконне масове виробництво тютюну для кальяну і вилучили велику партію підакцизної продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах проведення операції "Акциз-2019" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено групу осіб, які організували на території одного з міст Київщини незаконне масове виробництво тютюну для кальяну. В подальшому фальсифікат реалізовували через мережу інтернет кінцевим споживачам без марок акцизного податку.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем незаконного виробництва, в офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів та в транспортному засобі, який використовувався зловмисниками, з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання фальсифікованого кальянного тютюну та сировини для його виробництва, загальною вартістю майже 13 млн грн, обладнання та засоби для забезпечення масового виробництва, а також чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Загалом виявлено та вилучено ТМЦ орієнтовною вартістю 22 млн 840 тис. грн.

Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 01
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 02
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 03
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 04
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 05
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 06
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 07
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 08
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 09
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 10
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 11
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 12
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 13
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 14
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 15
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 16
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 17
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 18
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 19
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 20
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 21
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 22
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 23
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 24
Незаконне масове виробництво тютюну для кальяну ліквідовано на Київщині: вилучено підакцизної продукції майже на 13 млн грн 25

Триває слідство.

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